Конкурс на вакантные должности судей в ВАКС — открыта возможность подачи и подписания документов

С 7 июля открыта возможность подачи и подписания документов для участия в конкурсе на занятие 23 вакантных должностей судей в ВАКС.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что с 7 июля в кабинете судейской карьеры открыта возможность подачи и подписания документов для участия в конкурсе на занятие 23 вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

«С целью проверки корректности работы ключа КЭП призываем заблаговременно осуществить вход в кабинет судейской карьеры», — подчеркнули в Комиссии.

Отмечается, что после авторизации в кабинете и выбора соответствующей карточки кандидата в левой части страницы будут отображены разделы с типами документов, подаваемых в рамках нужной процедуры. Функция загрузки документов в кабинете активна и доступна для использования.

В ВККС обращают внимание, что сканированные копии документов должны быть качественными, доступными для чтения, полно и четко отображать информацию независимо от содержания. Формат файлов для загрузки (кроме фотографии) – PDF.

«В случае успешного добавления документа на этой странице будет отображаться информация о нем, а состояние документа будет определяться как «Добавлено». Дата и подпись на документах будут формироваться автоматически при их подписании (функция «Подать документы» на карточке соответствующей процедуры судейской карьеры)», — добавили в Комиссии.

Также там призвали кандидатов не откладывать подачу документов на последний день.

«Перед подачей и подписанием документов убедитесь, что не забыли добавить все документы в соответствующую карточку процедуры. В случае активации функций «Подать документы» и «Подписать документы» в кабинете судейской карьеры внести изменения в поданный пакет документов будет невозможно», — заявили в Комиссии.

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