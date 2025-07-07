Верховный Суд возобновил отправку процессуальных документов в кабинеты электронного суда

В Верховном Суде возобновлен сервис по отправке процессуальных документов из БП ВС, КУС ВС и КГС ВС в электронные кабинеты подсистемы «Электронный суд».

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд подвергся масштабной кибератаке, которая вывела из строя практически все электронные сервисы главного суда страны. Позже Верховный Суд сообщил, что 13 июня возобновил прием процессуальных документов, их автоматизированное распределение и рассмотрение. А 20 июня восстановили сервис приема процессуальных документов, направленных через подсистему «Электронный суд» в Большую Палату Верховного Суда, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

В понедельник, 7 июля, Верховный Суд сообщил о возобновлении сервиса отправки процессуальных документов из Большой Палаты Верховного Суда, Кассационного уголовного суда и Кассационного гражданского суда в составе ВС в электронные кабинеты подсистемы «Электронный суд».

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