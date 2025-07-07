Верховний Суд відновив відправку процесуальних документів до кабінетів електронного суду

У Верховному Суді відновлено сервіс з відправки процесуальних документів з ВП ВС, ККС ВС і КЦС ВС до електронних кабінетів підсистеми «Електронний суд».

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки, яка вивела з ладу практично усі електронні сервіси головного суду країни. Згодом Верховний Суд повідомив, що 13 червня відновив приймання процесуальних документів, їхній автоматизований розподіл та розгляд. А 20 червня відновили сервісу приймання процесуальних документів, що направлені через підсистему «Електронний суд» до Великої Палати Верховного Суду, Касаційного кримінального суду і Касаційного цивільного суду.

У понеділок, 7 липня, Верховний Суд повідомив про відновлення сервісу відправки процесуальних документів з Великої Палати Верховного Суду, Касаційного кримінального суду і Касаційного цивільного суду у складі ВС до електронних кабінетів підсистеми «Електронний суд».

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