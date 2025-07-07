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Де безпечно купатися в Києві та області – список від МОЗ

23:37, 7 липня 2025
На Київщині лише три пляжі відповідають нормам якості води для купання.
Де безпечно купатися в Києві та області – список від МОЗ
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Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України оприлюднив оновлений перелік пляжів у Києві та Київській області, де станом на початок липня 2025 року вода відповідає санітарним нормам для безпечного купання, повідомила пресслужба Центру.

У Києві якість води придатна для купання на пляжах «Передмістна слобідка» та «Центральний» на річці Дніпро, а також на пляжах «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний» і «Тельбін» у Дніпровському районі та «Пуща-Водиця» (на п’ятій та сьомій лініях) в Оболонському районі. Водночас офіційний пляжний сезон у столиці ще не відкрито.

У Київській області безпечними для купання є міський пляж «Центральний» у Білій Церкві, дитячий пляж «Чайка» в однойменному селищі Обухівського району та міський пляж у Переяславі.

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МОЗ Київ

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