Практика судов
  1. В Украине

Где безопасно купаться в Киеве и области – список от Минздрава

23:37, 7 июля 2025
На Киевщине только три пляжа соответствуют нормам качества воды для купания.
Где безопасно купаться в Киеве и области – список от Минздрава
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал обновленный перечень пляжей в Киеве и Киевской области, где по состоянию на начало июля 2025 года вода соответствует санитарным нормам для безопасного купания, сообщила пресс-служба Центра.

В Киеве качество воды пригодно для купания на пляжах «Предместная слободка» и «Центральный» на реке Днепр, а также на пляжах «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный» и „Тельбин“ в Днепровском районе и «Пуща-Водица» (на пятой и седьмой линиях) в Оболонском районе. В то же время официальный пляжный сезон в столице еще не открыт.

В Киевской области безопасными для купания являются городской пляж «Центральный» в Белой Церкви, детский пляж «Чайка» в одноименном поселке Обуховского района и городской пляж в Переяславе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте начались дебаты по вотуму недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в отсутствии прозрачности и подотчетности, поскольку она не раскрыла свои текстовые сообщения с генеральным директором Pfizer в рамках подготовки к многомиллиардной сделке по вакцине во время пандемии Covid-19.

Американская торговая палата призвала отменить льготы для посылок до 150 евро с приобретенными через интернет-платформы товарами и уменьшить количество «упрощенцев»

Американскую торговую палату беспокоят вопросы налоговых льгот для посылок стоимостью менее 150 евро, а также то, что некоторые интернет-провайдеры и заведения общественного питания в Украине пользуются упрощенной системой налогообложения.

Бюджетный комитет Рады согласовал увеличение оборонных расходов на 412 млрд грн

Законопроект об изменениях в госбюджет на 2025 год касается ЕСВ для военнослужащих и полицейских, прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров, полномочий Кабмина «перебрасывать» средства на оборону.

Правительство ввело ограничения для участия в конкурсных отборах лиц, уже получавших бюджетные гранты от Украинского ветеранского фонда

Правительство установило, что получение бюджетного гранта возможно исключительно общественными объединениями, в которых руководителем или членом коллегиального исполнительного органа является ветеран или член семьи ветерана.

За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду