Где безопасно купаться в Киеве и области – список от Минздрава

На Киевщине только три пляжа соответствуют нормам качества воды для купания.

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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал обновленный перечень пляжей в Киеве и Киевской области, где по состоянию на начало июля 2025 года вода соответствует санитарным нормам для безопасного купания, сообщила пресс-служба Центра.

В Киеве качество воды пригодно для купания на пляжах «Предместная слободка» и «Центральный» на реке Днепр, а также на пляжах «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный» и „Тельбин“ в Днепровском районе и «Пуща-Водица» (на пятой и седьмой линиях) в Оболонском районе. В то же время официальный пляжный сезон в столице еще не открыт.

В Киевской области безопасными для купания являются городской пляж «Центральный» в Белой Церкви, детский пляж «Чайка» в одноименном поселке Обуховского района и городской пляж в Переяславе.

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