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В Германии туристка закрыла собаку в камере хранения и пошла осматривать замок Нойшванштайн

23:18, 7 июля 2025
Собаку, закрытую в хранилище для ценностей, спасли.
В Германии туристка закрыла собаку в камере хранения и пошла осматривать замок Нойшванштайн
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В замке Нойшванштайн на юге Германии полиция спасла собаку, которую владелица оставила в камере хранения ценных вещей, чтобы посетить достопримечательность, сообщило агентство Reuters.

Несмотря на жару и возражения других туристов, женщина закрыла собаку среднего размера (около 60 см высотой) в тесной камере, частично занятой детской коляской, и пошла на экскурсию. Сотрудники замка, предупрежденные о ситуации, освободили животное, которое, по данным полиции, не пострадало и было «заметно радо» спасению. Пса, которого полиция идентифицировала как беспородного, доставили в участок в Фюссене.

Против владелицы начато уголовное производство за нарушение закона о защите животных. Замок Нойшванштайн, расположенный в предгорье Альп вблизи Австрии, является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Германии, привлекая посетителей своими живописными башнями.

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Германия животные

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