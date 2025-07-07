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У Німеччині туристка зачинила собаку в камері схову і пішла оглядати замок Нойшванштайн

23:18, 7 липня 2025
Собаку, зачинену у сховищі для цінностей, врятували.
У Німеччині туристка зачинила собаку в камері схову і пішла оглядати замок Нойшванштайн
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У замку Нойшванштайн на півдні Німеччини поліція врятувала собаку, яку власниця залишила в камері схову для цінних речей, щоб відвідати пам’ятку, повідомило агентство Reuters.

Незважаючи на спеку та заперечення інших туристів, жінка зачинила собаку середнього розміру (близько 60 см заввишки) у тісній камері, частково зайнятій дитячим візочком, і пішла на екскурсію. Співробітники замку, попереджені про ситуацію, звільнили тварину, яка, за даними поліції, не постраждала і була «помітно рада» порятунку. Пса, якого поліція ідентифікувала як безпородного, доправили до відділку у Фюссені.

Проти власниці розпочато кримінальне провадження за порушення закону про захист тварин. Замок Нойшванштайн, розташований у передгір’ї Альп поблизу Австрії, є однією з найпопулярніших туристичних атракцій Німеччини, приваблюючи відвідувачів своїми мальовничими баштами.

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Німеччина тварини

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