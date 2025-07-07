Конкурс вакантні посади суддів у ВАКС — відкрито можливість подання та підписання документів

З 7 липня відкрито можливість подання та підписання документів для участі в конкурсі на зайняття 23 вакантних посад суддів у ВАКС.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що з 7 липня в кабінеті суддівської кар’єри відкрито можливість подання та підписання документів для участі в конкурсі на зайняття 23 вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

«З метою перевірки коректності роботи ключа КЕП закликаємо завчасно здійснити вхід до кабінету суддівської кар’єри», - підкреслили в Комісії.

Зазначається, що після авторизації в кабінеті та обрання відповідної картки кандидата в лівій частині сторінки будуть відображені розділи з типами документів, що подаються в межах потрібної процедури. Функція завантаження документів в кабінеті активна і доступна для використання.

У ВККС звертають увагу, що скановані копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію незалежно від змісту. Формат файлів для завантаження (окрім фотокартки) – PDF.

«У разі успішного додавання документа на цій сторінці відображатиметься інформація про нього, а стан документа визначатиметься як «Додано». Дата та підпис на документах формуватимуться автоматично при їх підписанні (функція «Подати документи» на картці відповідної процедури суддівської кар’єри)», - додали у Комісії.

Також там закликали кандидатів не відкладати подання документів на останній день.

«Перед поданням та підписанням документів переконайтеся, що не забули додати всі документи до відповідної картки процедури. У разі активації функцій «Подати документи» та «Підписати документи» у кабінеті суддівської кар’єри внести зміни до поданого пакету документів буде неможливо», - заявили у Комісії.

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