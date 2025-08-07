В США «взломали» федеральную судебную систему

В США произошел излом электронной системы документооборота федеральных судов, что могло раскрыть конфиденциальные судебные данные.

Федеральная судебная система США стала жертвой серьезной хакерской атаки, в результате которой могли быть скомпрометированы конфиденциальные данные, включая личности информаторов, сотрудничающих с правоохранительными органами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Нарушение выявили в начале июля — масштаб до сих пор устанавливается

По данным журналистов, Административное управление судов США впервые осознало серьезность ситуации в начале июля. Совместно с Министерством юстиции и окружными судами в нескольких штатах офис до сих пор работает над оценкой полного масштаба инцидента.

В центре атаки — CM/ECF и PACER

Инцидент затронул ключевые электронные системы судов:

• CM/ECF (Case Management/Electronic Case Files) — для загрузки и управления судебными документами

• PACER — система с ограниченным публичным доступом к судебным материалам

Эти платформы содержат особо чувствительную информацию, включая:

• списки свидетелей и сотрудников-осведомителей

• запечатанные обвинения

• ордера на арест и обыск

Кто стоит за атакой — пока неизвестно

Пока не ясно, кто именно организовал кибератаку. Источники указывают, что вероятными виновниками могут быть государственные хакеры или преступные группировки. Однако ни одно официальное ведомство — ни ФБР, ни Минюст — не дали публичных комментариев.

Судебная ИТ-система нуждается в обновлении

В июне глава ИТ-комитета федеральных судов Майкл Скаддер заявил, что системы CM/ECF и PACER устарели и уязвимы перед кибератаками. Их замена должна стать приоритетом № 1 для судебной системы. Он добавил, что новая система должна внедряться поэтапно.

Информаторы под угрозой?

Несмотря на опасения, источники утверждают, что данные наиболее защищенных информаторов, вероятно, не пострадали, так как хранятся в отдельных системах Министерства юстиции.

История повторяется

Это не первый инцидент такого масштаба. В 2022 году Минюст уже расследовал подобную хакерскую атаку, начавшуюся еще в 2020 году. Тогда фигурировали три иностранные хакерские группы.

«Это первый раз, когда я вижу хакерскую атаку такого уровня», — отметил один из источников, проработавший более 20 лет в федеральной судебной системе США.

