В ВАКС подали документы 205 человек — среди них часть судей ВАКС, которые не прошли конкурсные этапы в прошлый раз

Срок для выполнения требований партнеров, определенный Планом Ukraine Facility, истек, и в ВККС объявили о нововведении — теперь кандидаты могут претендовать одновременно и на вакансии в ВАКС, и в Апелляционной палате ВАКС.

На конкурс в Высший антикоррупционный суд за месяц подали документы 205 человек.

При этом в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) сообщили о введенном новшестве — на этот раз кандидаты могут одновременно претендовать на вакантные должности судей ВАКС обеих инстанций. То есть, и в первую инстанцию, и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Среди лиц, которые подали документы в этот раз, — участники конкурса, которые не прошли соответствующие этапы в прошлый раз. В частности, и некоторые судьи ВАКС. Разрешение принять повторное участие в конкурсе в ВАКС, как писала «Судебно-юридическая газета», им дал законодатель изменениями в закон.

Напомним, что в прошлый раз документы на конкурс подавали такие судьи ВАКС, как Виктор Маслов, Виталий Дубас, Наталья Мовчан, Елена Танасевич и другие. Но на определенных этапах конкурса по итогам они были отсеяны.

В ближайшее время ВККС обработает и проверит поданные пакеты документов на соответствие требованиям и примет решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе. Сейчас вакантны 13 должностей в ВАКС и 10 — в АП ВАКС.

Напомним, 25 июля стало известно, что Еврокомиссия решила финансово «наказать» Украину за невыполнение некоторых структурных маяков Плана Ukraine Facility, более известного как Reforms first — money later. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье тогда указал, что Украина выполнила 13 из 16 реформ. Среди невыполненных реформ — отбор судей в Высший антикоррупционный суд.

На это сообщение тогда отреагировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов. «ЕК якобы уменьшила выплату по Ukraine Facility, в т.ч. из-за не набранных судей ВАКС! Алло — 2-х набрали. В полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов. И с когнитивными тестами, и с 75% проходного на уровне закона и т.д. А то что только двух, так мы предупреждали об этом. Но ведь вы сами настаивали», — отметил Маслов.

Речь идет о таком структурном «маяке», который остался невыполненным с I квартала 2025 года, как увеличение кадрового состава ВАКС.

Дело в том, что речь идет не просто о принятии закона, а о целой процедуре, где сначала должны появиться желающие занять должности в ВАКС опытные юристы, и потом они должны успешно пройти сложные процедуры отбора ВККС.

До сих пор попытки быстро заполнить вакансии ВАКС не увенчались успехом. Верховной Раде даже пришлось упрощать соответствующие процедуры по просьбе ВККС. В частности, разрешить повторное участие в конкурсе тем кандидатам, которые провалили экзамен (законопроект 12331-2).

Наиболее проблемными для кандидатов стали тестирование на когнитивные способности и выполнение практического задания. Проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ВАКС смогли набрать лишь 7 претендентов на 15 должностей судей первой инстанции ВАКС из 25. При этом, набрать проходной балл за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Следует также напомнить, что по этому плану в III квартале 2025 года Украина должна «закрыть» выполнением задачи «заполнить не менее 20% вакансий судей».

О рисках этого требования ранее писала «Судебно-юридическая газета» в материале «Заполнить не менее 20% вакансий судей» до сентября 2025 года: ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС».

Позже новый министр экономики Алексей Соболев сообщил об изменениях в Плане Ukraine Facility. Однако содержание изменений так и не опубликовали на сайте правительства.

Автор: Наталя Мамченко

