АП ВАКС оставила без изменений залог Министру национального единства Алексею Чернышову

14:22, 7 августа 2025
Апелляционная палата ВАКС подтвердила меру пресечения для Алексея Чернышева — залог в более чем в 120 млн грн остается в силе.
АП ВАКС оставила без изменений залог Министру национального единства Алексею Чернышову
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе постановление следственного судьи от 27 июня о применении меры пресечения к бывшему вице-премьер-министру — Министру национального единства Украины Алексею Чернышову.

Залог и процессуальные обязанности остаются в силе

Решением суда первой инстанции для Чернышова был установлен залог в размере 120 002 668 грн, а также возложены процессуальные обязанности. АП ВАКС отклонила апелляционные жалобы как стороны защиты, так и обвинения. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит кассационному обжалованию.

Подозрение по нескольким статьям

Согласно материалам досудебного расследования, Алексея Чернышова подозревают в совершении ряда уголовных правонарушений, а именно:

  • ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление),
  • ч. 2 ст. 28 (совершение преступления в составе группы),
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
  • ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

За подозреваемого залог был внесен в полном объеме.

Судебное разбирательство ведется по делу №991/6674/25.

