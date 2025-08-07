Практика судов
Продление военного положения — БП ВС выразила позицию по поводу обжалования действий Президента и Рады в админсуде

17:11, 7 августа 2025
Пятый апелляционный админсуд обнародовал позицию Большой Палаты Верховного Суда по поводу возможности обжалования действий Президента и ВР по делу о продлении военного положения.
Источник фото: depositphotos
Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию Большой палаты Верховного Суда по делу №990/377/24 относительно возможности обжалования действий Президента Украины и Верховной Рады по делу о продлении военного положения.

Что указала Большая палата:

В рамках административного судопроизводства могут быть обжалованы только те акты, действия или бездействие Президента и Верховной Рады, которые совершены в пределах властных (управленческих) функций и не требуют проверки на соответствие Конституции — как по содержанию, так и по процедуре.

Суть иска — фактически о конституционности закона

ВП ВС согласилась с выводами суда первой инстанции, что, несмотря на то, что исковые требования по этому делу были сформулированы как требования о признании Указа «О продлении срока действия военного положения в Украине» №740/2024 противоправным и недействительным, а также признании незаконными действий Президента и Верховной Рады по продлению военного положения, с учётом содержания требований и их обоснования, этот иск фактически касался конституционности самого Закона Украины «О утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине"» № 4024-IX, без принятия которого указ не приобрёл бы юридической силы как акт законодательства.

Кроме того, правовой акт (как решение субъекта властных полномочий) является результатом ряда процедурных, нормативно определённых действий по его принятию, обжалование которых на предмет их правомерности не может быть отдельным (самостоятельным) без обжалования самого акта.

Таким образом, исковые требования, касающиеся оспариваемого в этом деле указа, а также признания незаконными действий Президента и ВРУ, по своей правовой природе также являются требованиями относительно Закона № 4024-IX. Следовательно, заявленный в этом деле иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Большая Палата Верховного Суда военное положение

