Путин назвал ОАЭ одним из возможных мест для встречи с Трампом

Путин считает ОАЭ одним из «подходящих мест» для его встречи с Дональдом Трампом.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, организовать переговоры с американским лидером могут "друзья России", в том числе президент ОАЭ Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян.

Также Путин заявил, что не имеет ничего против переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого, по его словам, "должны быть созданы соответствующие условия", а до них пока далеко.

Напомним, Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

