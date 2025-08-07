Правительство предлагает расширить права военных для разоблачения коррупции

В Раду внесен новый законопроект.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13605, который предусматривает внесение изменений в Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Украины. Документ направлен на усиление защиты военнослужащих, сообщающих о коррупции.

Что предусматривает законопроект

Законопроект ставит целью:

• Гарантировать защиту и права военных-разоблачителей, которые сообщают о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также других нарушениях закона «О предотвращении коррупции»;

• Привести нормы Дисциплинарного устава ВСУ в соответствие с законом «О национальной безопасности Украины».

Основные положения проекта:

— Предоставление военнослужащим права информировать уполномоченные подразделения или лиц по вопросам предотвращения и выявления коррупции в случае фиксации нарушений.

— Закрепление права на свободный выбор канала сообщения — то есть разоблачитель может самостоятельно выбрать, каким образом передать информацию о возможной коррупции.

— Адаптация норм Дисциплинарного устава ВСУ к положениям закона «О национальной безопасности Украины».

