Зеленский обсудил с Макроном результаты переговоров с Трампом и партнерами

16:51, 7 августа 2025
Президент Украины проинформировал лидера Франции об украинском видении последних международных контактов с партнерами и подчеркнул готовность к прекращению огня.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого проинформировал его о украинском видении результатов вчерашних переговоров с Дональдом Трампом и европейскими партнерами. В ответ Макрон поделился деталями своих контактов с лидерами государств, в частности теми, что уже состоялись утром, и теми, которые еще запланированы.

Ключевая тема — общая позиция Европы по вопросам безопасности

По словам Зеленского, Украина и Франция одинаково оценивают важность единой европейской позиции по ключевым вопросам безопасности. «От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень многое — и сейчас, и в будущем», — подчеркнул Президент Украины.

Украина готова к прекращению огня

Стороны согласились, что как на уровне советников, так и на уровне лидеров, работа должна быть результативной. Зеленский подтвердил готовность Украины к реальному прекращению огня, но напомнил, что от России до сих пор не прозвучал четкий публичный ответ. «Ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и дальше будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия», — отметил он.

Контакты с лидерами продолжаются

Зеленский также сообщил, что договорился с Макроном продолжить обсуждение результатов переговоров с другими международными партнерами.

