Кабмин предлагает изменить подходы к застройке с учетом детских садов

Новым законопроектом предлагается, чтобы пешеходный доступ к детсадам был важным требованием для застройщиков.

В Украине планируют изменить требования к застройке для обеспечения доступа к детским садам.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения механизмов обеспечения пешеходной доступности учреждений дошкольного образования при застройке территорий» №13609.

Документом предлагается внести изменения в законы «О ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности», «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», «О регулировании градостроительной деятельности», «О местном самоуправлении в Украине» в части:

определения в детальных планах и проектах застройки территории, в пределах которой должна осуществляться реконструкция, замена устаревшего жилого фонда, учреждений дошкольного образования с учетом пешеходной доступности (при необходимости);

участия инвестора-застройщика в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры территории застройки (в том числе предусматривания учреждений дошкольного образования с учетом пешеходной доступности) как условия конкурса по привлечению инвесторов-застройщиков для реализации проектов реконструкции, замены жилого фонда;

запрета включения учреждения дошкольного образования в последнюю очередь/пусковой комплекс, кроме случая, если в эту очередь/пусковой комплекс также включен другой объект, если проектной документацией на строительство определены очереди и/или пусковые комплексы и в составе объекта строительства предусмотрено наличие учреждения дошкольного образования;

отнесения вопросов обеспечения в пределах полномочий, определенных законом, территориальной доступности общего среднего и дошкольного образования к собственным полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также детализации делегированных полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов по приостановлению в случаях, предусмотренных законом, строительства, проводимого с нарушением градостроительной документации и проектов отдельных объектов;

определения ответственности субъектов градостроительства, которые выполняют строительные работы, за выполнение строительных работ с нарушением требований строительных норм, государственных стандартов и правил или утвержденных проектных решений (в том числе по строительству учреждений дошкольного образования, предусмотренных проектной документацией на строительство).

