Практика судов
  1. В Украине

Кабмин предлагает изменить подходы к застройке с учетом детских садов

16:15, 7 августа 2025
Новым законопроектом предлагается, чтобы пешеходный доступ к детсадам был важным требованием для застройщиков.
Кабмин предлагает изменить подходы к застройке с учетом детских садов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине планируют изменить требования к застройке для обеспечения доступа к детским садам.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения механизмов обеспечения пешеходной доступности учреждений дошкольного образования при застройке территорий» №13609.

Документом предлагается внести изменения в законы «О ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности», «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», «О регулировании градостроительной деятельности», «О местном самоуправлении в Украине» в части:

  • определения в детальных планах и проектах застройки территории, в пределах которой должна осуществляться реконструкция, замена устаревшего жилого фонда, учреждений дошкольного образования с учетом пешеходной доступности (при необходимости);
  • участия инвестора-застройщика в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры территории застройки (в том числе предусматривания учреждений дошкольного образования с учетом пешеходной доступности) как условия конкурса по привлечению инвесторов-застройщиков для реализации проектов реконструкции, замены жилого фонда;
  • запрета включения учреждения дошкольного образования в последнюю очередь/пусковой комплекс, кроме случая, если в эту очередь/пусковой комплекс также включен другой объект, если проектной документацией на строительство определены очереди и/или пусковые комплексы и в составе объекта строительства предусмотрено наличие учреждения дошкольного образования;
  • отнесения вопросов обеспечения в пределах полномочий, определенных законом, территориальной доступности общего среднего и дошкольного образования к собственным полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также детализации делегированных полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов по приостановлению в случаях, предусмотренных законом, строительства, проводимого с нарушением градостроительной документации и проектов отдельных объектов;
  • определения ответственности субъектов градостроительства, которые выполняют строительные работы, за выполнение строительных работ с нарушением требований строительных норм, государственных стандартов и правил или утвержденных проектных решений (в том числе по строительству учреждений дошкольного образования, предусмотренных проектной документацией на строительство).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу

Ранее Гетманцев заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей и призывал поддержать законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров.

В ВАКС подали документы 205 человек — среди них часть судей ВАКС, которые не прошли конкурсные этапы в прошлый раз

Срок для выполнения требований партнеров, определенный Планом Ukraine Facility, истек, и в ВККС объявили о нововведении — теперь кандидаты могут претендовать одновременно и на вакансии в ВАКС, и в Апелляционной палате ВАКС.

На электронные почты граждан рассылают фейковые судебные повестки, содержащие «вирусы»

Файлы, в которых содержится якобы «судебная повестка», отправленные на электронную почту, могут содержать «вирусы» — лучше проверять наличие повесток в суд через «Дію».

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді