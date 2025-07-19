Трамп анонсував позов проти WSJ і пригрозив медіамагнату Мердоку допитом через «купу сміття»

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на статтю The Wall Street Journal і заявив, що викличе медіамагната Руперта Мердока до суду.

Джерело фото: AP

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Президент США Дональд Трамп заявив про намір подати позов проти видання The Wall Street Journal через публікацію про нібито лист, який він надсилав Джеффрі Епштейну 20 років тому. Трамп назвав статтю брехливою та пообіцяв викликати на свідчення медіамагната Руперта Мердока, якого назвав відповідальним за «купу сміття» — так він охарактеризував газету. Про це пише The Hill.

«Я з нетерпінням чекаю, щоб викликати Руперта Мердока на свідчення в моєму позові проти нього та його WSJ. Це буде цікавий досвід!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Причиною скандалу стала публікація, у якій WSJ стверджує, що Трамп нібито вітав Епштейна з 50-річчям, надіславши лист на бланку з контуром оголеної жінки. Лист нібито містив підпис Трампа й фразу: «Друг — це чудова річ. З днем народження — і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею».

Президент США різко розкритикував матеріал, назвавши джерела вигаданими, а саму історію — черговою «аферою демократів». Він також доручив генеральному прокурору Пам Бонді ініціювати оприлюднення відповідних свідчень великого журі у справі Епштейна, за умови дозволу суду.

Трамп нагадав, що вже мав судові перемоги над іншими ЗМІ, зокрема ABC та CBS, й тепер «з нетерпінням чекає на притягнення до відповідальності колись великого WSJ».

У медіа вказують, що стосунки Трампа і Руперта Мердока протягом багатьох років були складними і чергувалися між теплом і холодом.

Раніше ми писали, що Трамп пригрозив судом газеті WSJ через статтю про його листівку до дня народження Епштейна.

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