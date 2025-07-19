Свідоцтво про реєстрацію можна ламінувати, але є нюанси з апостилем — Мін’юст

У Мін’юсту відповіли, чи залишаються дійсними після ламінування свідоцтва про держреєстрацію актів цивільного стану.

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Міністерство юстиції роз’яснило, що згідно зі статтею 49 Цивільного кодексу України, народження, смерть, шлюб, усиновлення, зміна імені та інші подібні факти є актами цивільного стану та підлягають обов’язковій державній реєстрації. Така реєстрація здійснюється з внесенням інформації до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Свідоцтва про реєстрацію видаються згідно зі статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». У разі втрати, пошкодження або крадіжки документа, повторне свідоцтво можна отримати на підставі актового запису. Відповідну заяву можуть подати особа, щодо якої складено запис, батьки, опікуни, усиновлювачі, органи опіки, дитячі установи тощо (стаття 19 Закону).

Раніше у переліку платних послуг, які могли надавати відділи державної реєстрації актів цивільного стану, було передбачено ламінування документів. Однак наразі така послуга не надається.

Таким чином, наголошують у Мін’юсті заламіновані свідоцтва про держреєстрацію актів цивільного стану залишаються дійсними і можуть бути використані для підтвердження зареєстрованих фактів.

Водночас слід пам’ятати: на заламінованих документах не можна проставити апостиль. Тому для оформлення таких процедур рекомендується мати незаламінований оригінал або звернутися до органу реєстрації для отримання повторного документа.

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