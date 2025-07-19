Свидетельство о регистрации можно ламинировать, но есть нюансы с апостилем — Минюст

У Минюсте ответили, остаются ли действительными после ламинирования свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния.

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Министерство юстиции разъяснило, что согласно статье 49 Гражданского кодекса Украины, рождение, смерть, брак, усыновление, смена имени и другие подобные факты являются актами гражданского состояния и подлежат обязательной государственной регистрации. Такая регистрация осуществляется с внесением информации в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Свидетельства о регистрации выдаются согласно статье 18 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния». В случае утраты, повреждения или кражи документа повторное свидетельство можно получить на основании актовой записи. Соответствующее заявление могут подать лицо, в отношении которого составлена запись, родители, опекуны, усыновители, органы опеки, детские учреждения и другие (статья 19 Закона).

Ранее в перечне платных услуг, которые могли предоставляться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, предусматривалось ламинирование документов. Однако в настоящее время такая услуга не предоставляется.

Таким образом, подчеркивают в Минюсте, заламинированные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния остаются действительными и могут использоваться для подтверждения зарегистрированных фактов.

В то же время следует помнить: на заламинированных документах невозможно проставить апостиль. Поэтому для оформления таких процедур рекомендуется иметь незаламинированный оригинал или обратиться в орган регистрации для получения повторного документа.

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