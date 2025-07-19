Практика судов
  1. В Украине

Запорожский окружной админсуд провел конкурс детских рисунков о суде — фото

08:12, 19 июля 2025
В Запорожье наградили участников конкурса детских рисунков «Суд глазами ребенка».
Запорожский окружной админсуд провел конкурс детских рисунков о суде — фото
Источник фото: Запорожский окружной административный суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запорожский окружной административный суд традиционно завершил Дни административной юстиции Украины торжественным подведением итогов ежегодного конкурса «Суд глазами ребенка». Участники — дети судей и работников аппарата — собрались вместе со взрослыми, чтобы получить грамоты и подарки за свои художественные работы.

Как отметил председатель суда Олег Прудивус, конкурс направлен на популяризацию правосудия, развитие творческих способностей у детей и формирование правовой культуры молодого поколения. Через свои рисунки дети передают впечатления о работе суда, а также свое видение его роли в будущем.

В рамках мероприятия для юных художников провели правовой турнир «Знаем свои права, выполняем свои обязанности». Работники аппарата суда ознакомили детей с Конвенцией о правах ребенка и в интерактивной форме помогли закрепить знания о правах и обязанностях.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере заинтересованности и вдохновения. В суде подчеркивают: такие инициативы мотивируют продолжать правопросветительскую работу среди молодежи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети правосудие Запорожье апелляционные суды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Все равны, но некоторые равнее других» – как члены Высшего совета правосудия проходили собеседования с ВККС

Реальностью стала ситуация, когда сначала члены ВСП проголосовали за членов ВККС, а затем члены ВККС проголосовали за членов Совета правосудия.

Деньги, за счет которых можно было бы повысить зарплату аппаратам судов, будут направлены на финансирование Общественного совета международных экспертов – ГСА

На время участия членов Общественного совета международных экспертов в процедурах отбора судей ВАКС им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

На должность генерального директора ГП «Информационные судебные системы» объявлен конкурс

С претендентами на должность директора ГП «ИСС» состоятся собеседования.

Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

В Раде зарегистрируют законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен – Денис Маслов

Глава правового комитета Верховной Рады Денис Маслов сообщил о регистрации альтернативного законопроекта об операционных величинах для расчета должностных окладов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України