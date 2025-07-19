Запорожский окружной админсуд провел конкурс детских рисунков о суде — фото

В Запорожье наградили участников конкурса детских рисунков «Суд глазами ребенка».

Источник фото: Запорожский окружной административный суд

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Запорожский окружной административный суд традиционно завершил Дни административной юстиции Украины торжественным подведением итогов ежегодного конкурса «Суд глазами ребенка». Участники — дети судей и работников аппарата — собрались вместе со взрослыми, чтобы получить грамоты и подарки за свои художественные работы.

Как отметил председатель суда Олег Прудивус, конкурс направлен на популяризацию правосудия, развитие творческих способностей у детей и формирование правовой культуры молодого поколения. Через свои рисунки дети передают впечатления о работе суда, а также свое видение его роли в будущем.

В рамках мероприятия для юных художников провели правовой турнир «Знаем свои права, выполняем свои обязанности». Работники аппарата суда ознакомили детей с Конвенцией о правах ребенка и в интерактивной форме помогли закрепить знания о правах и обязанностях.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере заинтересованности и вдохновения. В суде подчеркивают: такие инициативы мотивируют продолжать правопросветительскую работу среди молодежи.

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