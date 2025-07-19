Запорізький окружний адмінсуд провів конкурс дитячих малюнків про суд — фото

У Запоріжжі нагородили учасників конкурсу дитячих малюнків «Суд очима дитини».

Джерело фото: Запорізький окружний адміністративний суд

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Запорізький окружний адміністративний суд традиційно завершив Дні адміністративної юстиції України урочистим підбиттям підсумків щорічного конкурсу «Суд очима дитини». Учасники — діти суддів та працівників апарату — зібралися разом із дорослими, аби отримати грамоти та подарунки за свої художні роботи.

Як зазначив голова суду Олег Прудивус, конкурс має на меті популяризувати правосуддя, сприяти розвитку творчих здібностей у дітей та формувати правову культуру молодого покоління. Діти через свої малюнки відображають враження про роботу суду, а також своє бачення його ролі у майбутньому.

У рамках заходу для юних художників провели правознавчий турнір «Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки». Працівники апарату суду ознайомили дітей із Конвенцією про права дитини та в інтерактивній формі допомогли закріпити знання про права й обов’язки.

Захід пройшов у теплій атмосфері зацікавленості й натхнення. У суді підкреслюють: такі ініціативи мотивують продовжувати правопросвітницьку роботу серед молоді.

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