Трамп анонсировал иск против WSJ и пригрозил медиамагнату Мердоку допросом из-за «кучи мусора»

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на статью The Wall Street Journal и заявил, что вызовет медиамагната Руперта Мердока в суд.

Источник фото: AP

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подать иск против издания The Wall Street Journal из-за публикации о якобы письме, которое он отправлял Джеффри Эпштейну 20 лет назад. Трамп назвал материал лживым и пообещал вызвать на допрос медиамагната Руперта Мердока, которого обвинил в причастности к «куче мусора» — так он охарактеризовал газету. Об этом пишет The Hill.

«С нетерпением жду, чтобы вызвать Руперта Мердока на допрос в рамках моего иска против него и его WSJ. Это будет интересный опыт!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Причиной скандала стала статья, в которой WSJ утверждает, что Трамп якобы поздравил Эпштейна с 50-летием, отправив открытку на бланке с контуром обнаженной женщины. Сообщается, что письмо содержало подпись Трампа и фразу: «Друг — это замечательно. С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одной прекрасной тайной».

Глава Белого дому резко раскритиковал публикацию, назвав источники вымышленными, а саму историю — очередной «аферой демократов». Он также поручил генпрокурору Пам Бонди инициировать раскрытие соответствующих показаний большого жюри по делу Эпштейна, при условии одобрения суда.

Трамп напомнил, что уже одерживал судебные победы над другими СМИ, включая ABC и CBS, и теперь «с нетерпением ждет привлечения к ответственности некогда великой WSJ».

В медиа отмечают, что отношения между Трампом и Рупертом Мердоком на протяжении многих лет были сложными и колебались между поддержкой и критикой.

Ранее мы писали, что Трамп пригрозил судом газете WSJ из-за статьи об открытке Эпштейну на день рождения.

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