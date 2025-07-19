На Закарпатье задержали мужчину, который поджег церковь и оставил оскорбительную надпись о венграх

В селе Паладь-Комаровцы подожгли греко-католическую церковь, а на фасаде культового сооружения оставили надпись провокативного характера.

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Полиция Ужгородского района совместно с СБУ задержала 28-летнего жителя села Паладь-Комаровцы, которого подозревают в поджоге греко-католической церкви в этом же населенном пункте. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

Инцидент произошел вечером 16 июля. По данным следствия, после поджога мужчина оставил на фасаде религиозного здания провокационную надпись о венграх.

Подозреваемого задержали в процессуальном порядке. Ему инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от национальности или религии (ч.1 ст.161 УКУ), а также умышленное повреждение имущества путем поджога (ч.2 ст.194 УКУ).

Правоохранители в настоящее время устанавливают мотивы преступления. Досудебное расследование продолжается.

Ранее Венгрия запретила въезд украинским военным чиновникам после гибели венгра на Закарпатье. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал.

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