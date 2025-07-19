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Для пенсионеров, людей с инвалидностью и лиц без права на пенсию продлили программу дополнительных выплат

12:47, 19 июля 2025
Не все пенсионеры автоматически попадают под программу.
Для пенсионеров, людей с инвалидностью и лиц без права на пенсию продлили программу дополнительных выплат
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Правительство Украины совместно со Всемирной продовольственной программой продлило действие программы поддержки для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью до конца июля. Речь идет о ежемесячных дополнительных выплатах. В целом помощь получают более 315 000 человек, а общая сумма выплат в месяц составляет около 216 миллионов гривен.

Выплаты начисляются автоматически — подавать заявление не нужно. Они поступают тем же способом, что и пенсия или социальная помощь (на карту или через «Укрпочту»).

Помощь предусмотрена для:

  • пенсионеров, которые получают менее 3250 грн в месяц (включая доплаты);
  • людей с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию;
  • получателей государственной социальной помощи, проживающих в определенных регионах.

Не все пенсионеры автоматически попадают под программу. Выплаты назначаются только тем, кто соответствует четко определенным критериям.

Один из ключевых критериев — отсутствие других видов помощи (в частности, международной или для ВПЛ), а также проживание в регионах, где продолжаются или ранее велись боевые действия.

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