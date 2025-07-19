Налоговая объяснила, как задекларировать иностранные доходы и не платить налоги дважды

Украинцам напомнили об обязанности декларировать иностранные доходы: как это сделать и избежать двойного налогообложения.

Источник фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

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Государственная налоговая служба Украины напомнила, что физические лица-резиденты обязаны декларировать доходы, то есть все поступления, полученные как на территории Украины, так и за ее пределами. Иностранные доходы подлежат налогообложению в Украине. Такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором — 1,5% до конца 2024 года, а с 2025-го — уже 5%.

Суммы, полученные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в гривну по курсу НБУ на дату начисления или получения.

Как подать декларацию:

Лица, получившие иностранные доходы, обязаны подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая следующего года. Это можно сделать:

по почте (не позднее чем за 5 дней до крайнего срока подачи);

онлайн — через Электронный кабинет налогоплательщика с использованием электронной подписи.

Уплатить налоги необходимо до 1 августа того же года.

Как избежать двойного налогообложения:

Иностранные налоги могут быть засчитаны при расчете налоговых обязательств в Украине. Для этого необходимо предоставить справку из иностранного налогового органа о сумме уплаченного налога и объекте налогообложения. Документ должен быть легализован, если иное не предусмотрено международными договорами.

Если справки нет, можно обратиться в украинскую налоговую с заявлением о переносе срока подачи декларации — до 31 декабря следующего года.

При этом сумма уплаченного за границей налога не должна превышать сумму обязательств в Украине.

Что с иностранной помощью:

Помощь, полученная от иностранных государств или благотворительных организаций в связи с войной, не подлежит налогообложению. Она не включается в общий налогооблагаемый доход до момента отмены военного положения.

Если гражданин получал только такую помощь, подавать декларацию не нужно. Если же были и другие доходы — они подлежат декларированию в общем порядке.

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