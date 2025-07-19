Нотаріат для українців за кордоном: у яких країнах вже доступна нова онлайн-послуга від МЗС

Як розповідала «Судово-юридична газета», Міністерство закордонних справ України 1 липня розпочало пілотний проект, який передбачає автоматизовану процедуру подачі документів для вчинення нотаріальних дій. Таким чином, українці за кордоном відтепер можуть подавати заяви на нотаріальні дії онлайн через систему «е-Консул», повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, новий сервіс вже працює у 40 дипломатичних установах світу та значно спрощує процес оформлення документів.
Як це працює:
Ця цифрова послуга покликана зробити нотаріальні процедури доступнішими, особливо для українців, які живуть далеко від консульств або посольств.
Громадяни України вже мають доступ до цього пілотного проєкту в посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.
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