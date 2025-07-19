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Нотаріат для українців за кордоном: у яких країнах вже доступна нова онлайн-послуга від МЗС

11:52, 19 липня 2025
Подати заяву можна в будь-який час через систему «е-Консул».
Нотаріат для українців за кордоном: у яких країнах вже доступна нова онлайн-послуга від МЗС
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Як розповідала «Судово-юридична газета», Міністерство закордонних справ України 1 липня розпочало пілотний проект, який передбачає автоматизовану процедуру подачі документів для вчинення нотаріальних дій. Таким чином, українці за кордоном відтепер можуть подавати заяви на нотаріальні дії онлайн через систему «е-Консул», повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, новий сервіс вже працює у 40 дипломатичних установах світу та значно спрощує процес оформлення документів.

Як це працює:

  • подати заяву можна в будь-який час через систему «е-Консул»;
  • користувачі завантажують необхідні документи та отримують автоматичні підказки щодо їхнього заповнення;
  • після перевірки заявки консул формує нотаріальний документ;
  • далі заявник особисто підписує його у консульстві під час попередньо заброньованого візиту.

Ця цифрова послуга покликана зробити нотаріальні процедури доступнішими, особливо для українців, які живуть далеко від консульств або посольств.

Громадяни України вже мають доступ до цього пілотного проєкту в посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

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МЗС нотаріус кордон

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