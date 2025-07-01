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МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном

13:35, 1 липня 2025
Консульські послуги для українців стали цифровими у 40 країнах.
МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном
Фото: Andrij Sybiha
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Міністерство закордонних справ України 1 липня розпочало пілотний проект цифрового нотаріату в 40 дипломатичних установах по всьому світу. Українці за кордоном відтепер можуть подавати заяви на нотаріальні дії онлайн через систему «е-Консул», повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Раніше оформлення нотаріальних документів, наприклад довіреностей, вимагало кількох особистих візитів до консульства. Громадянам доводилося подавати паперові документи, власноруч писати заяви, узгоджувати текст довіреності, сплачувати консульський збір у банку чи на пошті, а потім чекати на виготовлення документа. Часто через відсутність потрібних документів чи невпевненість у формулюванні тексту доводилося повертатися до дипустанови повторно, що забирало час і кошти.

Нова система цифрового нотаріату дозволяє оформлювати документи дистанційно, відвідуючи консульство лише для підпису готового документа. Процедура працює так:

  • Громадянин подає заяву через «е-Консул», завантажуючи необхідні документи та зразок довіреності.
  • Система перевіряє дані, формує нотаріальний документ і надсилає сповіщення про його готовність.
  • Заявник записується в електронну чергу, приходить до консульства для підпису й отримує документ.

Послуга вже доступна в посольствах і консульствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, Китаї (включно з генконсульствами в Гуанчжоу та Шанхаї), Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, а також у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.

За словами Сибіги, цифрова система заощадить час і кошти українців, зменшить навантаження на консульських працівників і стане ще одним кроком до сучасного європейського сервісу. Після оцінки пілотного проєкту МЗС планує розширити цифровий нотаріат на всі дипломатичні установи.

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МЗС нотаріат Андрій Сибіга

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