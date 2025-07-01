У Києві судитимуть чоловіка, який злив залишки бетону у лісопарковому господарстві «Конча-Заспа»

Чоловік злив залишки бетонної суміші у лісопарковій смузі на ґрунт.

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно водія бетонозмішувача, який злив залишки бетонної суміші у лісопарковій смузі на ґрунт. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«Таким чином чоловік забруднив землю на території комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», що входить до Національного природного парку «Голосіївський», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що унаслідок вказаних протиправних дій спричинено шкоду у розмірі 86 тис. грн, що встановлено спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Дії чоловіка кваліфіковано як умисне пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.

У прокуратурі додали, що обвинувачений відшкодував завдані збитки в повному обсязі.

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