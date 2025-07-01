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У Швейцарії розкритикували деяких українських біженців

15:59, 1 липня 2025
Мер швейцарського міста висловила занепокоєння поведінкою деяких українських біженців, витрати на яких сягнули 1,25 млрд швейцарських франків.
У Швейцарії розкритикували деяких українських біженців
Фото: wikipedia
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Міська голова Вігольтінгена Франка Буркгардт висловила обурення через поведінку частини українських біженців, які, за її словами, демонструють неповагу та небажання інтегруватися в швейцарське суспільство. Про це повідомляє видання SVP.

Буркгардт зазначила, що у Швейцарії перебувають близько 70 тисяч українців, а витрати федерального уряду на їхню підтримку сягнули 1,25 мільярда швейцарських франків. Вона підкреслила, що соціальні служби дедалі частіше стикаються з проблемами, які не виникають із іншими групами біженців. «Деякі особи зі статусом захисту S поводяться проблематично: проявляють неповагу, не бажають співпрацювати, інтегруватися чи працювати. Замість вдячності часто спостерігається споживацька поведінка та відчуття, що їм усе належить», – написала посадовиця.

За її словами, найбільше труднощів виникає з тими, хто має лише український паспорт або походить із регіонів, менш постраждалих від війни, тоді як біженці, які дійсно пережили бойові дії, зазвичай не створюють проблем. Ще однією проблемою мер назвала небажання деяких українців проживати в гуртожитках разом із біженцями з інших країн, зокрема з Афганістану.

Водночас Буркгардт позитивно оцінила досвід взаємодії з афганськими біженцями, які активно інтегруються, вивчають німецьку мову, влаштовуються на роботу та беруть на себе відповідальність. Вона зазначила, що українські біженці могли б брати приклад із них.

На завершення мер підкреслила, що Швейцарія надає захист і підтримку біженцям, а не туристам, і закликала тих, хто залишається в країні, інтегруватися з повагою та відданістю, усвідомлюючи, що допомога не є односторонньою.

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біженець Швейцарія

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