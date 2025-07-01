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В Швейцарии раскритиковали некоторых украинских беженцев

15:59, 1 июля 2025
Мэр швейцарского города выразила обеспокоенность поведением некоторых украинских беженцев, расходы на которых достигли 1,25 млрд швейцарских франков.
В Швейцарии раскритиковали некоторых украинских беженцев
Фото: wikipedia
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Городской голова Вигольтингена Франка Буркгардт выразила возмущение из-за поведения части украинских беженцев, которые, по ее словам, демонстрируют неуважение и нежелание интегрироваться в швейцарское общество. Об этом сообщает издания SVP.

Буркгардт отметила, что в Швейцарии находятся около 70 тысяч украинцев, а расходы федерального правительства на их поддержку достигли 1,25 миллиарда швейцарских франков. Она подчеркнула, что социальные службы все чаще сталкиваются с проблемами, которые не возникают с другими группами беженцев. "Некоторые лица со статусом защиты S ведут себя проблематично: проявляют неуважение, не желают сотрудничать, интегрироваться или работать. Вместо благодарности часто наблюдается потребительское поведение и ощущение, что им все принадлежит", - написала чиновница.

По ее словам, больше всего трудностей возникает с теми, кто имеет только украинский паспорт или происходит из регионов, менее пострадавших от войны, тогда как беженцы, которые действительно пережили боевые действия, обычно не создают проблем. Еще одной проблемой мэр назвала нежелание некоторых украинцев проживать в общежитиях вместе с беженцами из других стран, в частности из Афганистана.

В то же время Буркгардт положительно оценила опыт взаимодействия с афганскими беженцами, которые активно интегрируются, изучают немецкий язык, устраиваются на работу и берут на себя ответственность. Она отметила, что украинские беженцы могли бы брать пример с них.

В завершение мэр подчеркнула, что Швейцария предоставляет защиту и поддержку беженцам, а не туристам, и призвала тех, кто остается в стране, интегрироваться с уважением и преданностью, осознавая, что помощь не является односторонней.

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беженец Швейцария

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