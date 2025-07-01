Собеседования с кандидатами на должность члена ВККС состоятся 15 июля

Претенденты на единственную вакантную должность члена ВККС – судья в отставке Игорь Кушнир и судья Оксана Вознюк.

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Высший совет правосудия определил дату собеседований с двумя кандидатами на вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по квоте судей.

Напомним, что конкурсный отбор 30 мая 2025 года удачно прошли судья Верховного Суда в отставке Игорь Кушнир и судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области Оксана Вознюк.

Игорь Кушнир является судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке (с 2020 года).

А Оксана Вознюк была назначена на должность судьи только в июле 2024 года, то есть имеет опыт осуществления правосудия менее 1 года.

Согласно решению ВСП, собеседования с кандидатами состоятся 15 июля:

с Оксаной Вознюк – с 10 до 11:30

с Игорем Кушниром – с 11:45 до 13:15

Предыдущий конкурс на должность члена ВККС, напомним, завершился провалом, поскольку Высший совет правосудия отказал в назначении обоим отобранным конкурсной Комиссией кандидатам.

Автор Вячеслав Хрипун

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