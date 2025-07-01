Співбесіди з кандидатами на посаду члена ВККС відбудуться 15 липня

Претенденти на єдину вакантну посаду члена ВККС – суддя у відставці Ігор Кушнір та суддя Оксана Вознюк.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя визначила дату співбесід з двома кандидатами на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів по квоті суддів.

Нагадаємо, що конкурсний відбір 30 травня 2025 року вдало подолали суддя Верховного Суду у відставці Ігор Кушнір та суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Оксана Вознюк.

Ігор Кушнір є суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці (з 2020 року).

А Оксана Вознюк була призначена на посаду судді лише у липні 2024 року, тобто має досвід здійснення правосуддя менше ніж 1 рік.

Відповідно до рішення ВРП, співбесіди з кандидатами відбудуться 15 липня:

з Оксаною Вознюк – з 10 до 11:30

з Ігорем Кушніром – з 11:45 до 13:15

Попередній конкурс на посаду члена ВККС, нагадаємо, завершився провалом, оскільки Вища рада правосуддя відмовила у призначенні обом відібраним конкурсною Комісією кандидатам.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.