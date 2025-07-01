Україна отримала $500 млн від МВФ на покриття пріоритетних бюджетних потреб — Денис Шмигаль

500 млн доларів Україна отримала у рамках 9-го траншу від МФВ.

Фото: kmu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 30 червня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

1 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала дев’ятий транш $500 млн від Міжнародного валютного фонду на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

«Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів», - заявив Шмигаль.

Він подякував МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість країни.

Також ми писали, що Україна у меморандумі з МВФ зобов’язалася до кінця липня скасувати автоматичне закриття справ через сплив строків розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.