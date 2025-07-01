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Україна отримала $500 млн від МВФ на покриття пріоритетних бюджетних потреб — Денис Шмигаль

13:09, 1 липня 2025
500 млн доларів Україна отримала у рамках 9-го траншу від МФВ.
Україна отримала $500 млн від МВФ на покриття пріоритетних бюджетних потреб — Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 30 червня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

1 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала дев’ятий транш $500 млн від Міжнародного валютного фонду на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

«Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів», - заявив Шмигаль.

Він подякував МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість країни.

Також ми писали, що Україна у меморандумі з МВФ зобов’язалася до кінця липня скасувати автоматичне закриття справ через сплив строків розслідування.

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МВФ Денис Шмигаль

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