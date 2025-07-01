Україна має до кінця 2025 року оновить законодавство про оцінку майна за стандартами ЄС і МВФ

Україна має переписати закон про оцінку майна під стандарти ЄС.

Фото: finclub

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Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати процедури оцінки майна з європейськими та міжнародними стандартами, подавши до кінця серпня 2025 року до Верховної Ради зміни до закону про оцінку майна для їх ухвалення до кінця року. Про це йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами восьмого перегляду, оприлюдненого 1 липня 2025 року.

Оновлення системи оцінки майна є структурним маяком програми МВФ із кінцевим терміном виконання до грудня 2025 року. Крім того, до кінця року Україна має розробити дорожню карту для підвищення кваліфікації оцінювачів, зокрема у сфері оцінки фінансових активів (банківських, страхових активів і застави), а також створити реєстр таких оцінок.

Фонд державного майна України (ФДМУ) у співпраці зі Світовим банком працює над змінами до закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Ці зміни спрямовані на усунення прогалин у законодавстві відповідно до стандартів Європейської групи асоціацій оцінювачів (TEGOVA).

Ще у 2020 році ФДМУ та Світовий банк підписали меморандум про реформування системи оціночної діяльності. У 2022 році до парламенту було подано законопроект №7386, який передбачав запровадження міжнародних стандартів оцінки та електронної форми звітів про оцінювання, але у 2024 році його відхилили.

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