Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа позначати в паспортах тільки стать від народження

Фото: Stefani Reynolds / AFP via Getty Images

Верховний суд США ухвалив рішення, яке дозволяє адміністрації Дональда Трампа вимагати, щоб позначка статі в американських паспортах відповідала біологічній статі громадянина при народженні. Про це пише CNN.

У рішенні суду зазначено, що «відображення статі власника паспорта при народженні не більше порушує принципи рівного захисту, ніж зазначення місця народження — у кожному випадку йдеться лише про констатацію історичного факту».

Американський союз громадянських свобод (ACLU), який оскаржував політику, назвав рішення «серцево розбиваючим ударом по свободі бути собою», наголошуючи, що така норма наражає трансгендерних людей на ризики переслідувань і насильства.

Паспорти США вперше почали містити позначки статі в 1976 році, але Державний департамент у 1992 році дозволив громадянам обирати позначку, протилежну до їхньої статі при народженні, якщо вони нададуть певну медичну документацію. Потім, у 2021 році, адміністрація президента Джо Байдена дозволила людям обирати позначку «X» у паспортах, що особливо важливо для деяких інтерсекс- та небінарних американців.

Проте після повернення Трампа до влади рішення було скасовано. Нові правила вимагають, щоб у паспорті зазначалася лише біологічна стать при народженні, а варіант «X» повністю вилучено.

Проти змін подали позов, проте Верховний суд задовольнив апеляцію адміністрації Трампа, дозволивши їй реалізовувати нову політику.

«Є лише дві статі, і наші юристи продовжать відстоювати цю просту істину», — сказала Генеральна прокурорка США Пем Бонді.

Раніше суд підтримав заборону на службу трансгендерних людей у Збройних силах США.

