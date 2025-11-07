Практика судов
  1. В мире
  2. / Суд инфо

Верховный суд США разрешил администрации Трампа указывать в паспортах только пол при рождении

11:18, 7 ноября 2025
Новые правила требуют, чтобы в паспорте указывался только биологический пол при рождении, а вариант «X» полностью исключен.
Верховный суд США разрешил администрации Трампа указывать в паспортах только пол при рождении
Фото: Stefani Reynolds / AFP via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд США принял решение, которое позволяет администрации Дональда Трампа требовать, чтобы отметка пола в американских паспортах соответствовала биологическому полу гражданина при рождении. Об этом пишет CNN.

В решении суда отмечено, что «указание пола владельца паспорта при рождении не больше нарушает принципы равной защиты, чем указание места рождения — в обоих случаях речь идет лишь о констатации исторического факта».

Американский союз гражданских свобод (ACLU), который оспаривал политику, назвал решение «разбивающим сердце ударом по свободе быть собой», подчеркнув, что такая норма подвергает трансгендерных людей риску преследований и насилия.

Паспорта США впервые начали содержать отметки пола в 1976 году, но Государственный департамент в 1992 году разрешил гражданам выбирать отметку, противоположную их полу при рождении, если они предоставят определенную медицинскую документацию. Затем, в 2021 году, администрация президента Джо Байдена позволила людям выбирать отметку «X» в паспортах, что было особенно важно для некоторых интерсекс- и небинарных американцев.

Однако после возвращения Трампа к власти решение было отменено. Новые правила требуют, чтобы в паспорте указывался только биологический пол при рождении, а вариант «X» полностью исключен.

Против изменений был подан иск, однако Верховный суд удовлетворил апелляцию администрации Трампа, позволив ей реализовывать новую политику.

«Существует только два пола, и наши юристы продолжат отстаивать эту простую истину», — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Ранее суд поддержал запрет на службу трансгендерных людей в Вооруженных силах США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США решение суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва