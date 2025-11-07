Верховный суд США разрешил администрации Трампа указывать в паспортах только пол при рождении

Новые правила требуют, чтобы в паспорте указывался только биологический пол при рождении, а вариант «X» полностью исключен.

Верховный суд США принял решение, которое позволяет администрации Дональда Трампа требовать, чтобы отметка пола в американских паспортах соответствовала биологическому полу гражданина при рождении. Об этом пишет CNN.

В решении суда отмечено, что «указание пола владельца паспорта при рождении не больше нарушает принципы равной защиты, чем указание места рождения — в обоих случаях речь идет лишь о констатации исторического факта».

Американский союз гражданских свобод (ACLU), который оспаривал политику, назвал решение «разбивающим сердце ударом по свободе быть собой», подчеркнув, что такая норма подвергает трансгендерных людей риску преследований и насилия.

Паспорта США впервые начали содержать отметки пола в 1976 году, но Государственный департамент в 1992 году разрешил гражданам выбирать отметку, противоположную их полу при рождении, если они предоставят определенную медицинскую документацию. Затем, в 2021 году, администрация президента Джо Байдена позволила людям выбирать отметку «X» в паспортах, что было особенно важно для некоторых интерсекс- и небинарных американцев.

Однако после возвращения Трампа к власти решение было отменено. Новые правила требуют, чтобы в паспорте указывался только биологический пол при рождении, а вариант «X» полностью исключен.

Против изменений был подан иск, однако Верховный суд удовлетворил апелляцию администрации Трампа, позволив ей реализовывать новую политику.

«Существует только два пола, и наши юристы продолжат отстаивать эту простую истину», — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Ранее суд поддержал запрет на службу трансгендерных людей в Вооруженных силах США.

