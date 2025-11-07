Практика судів
В Україні провели спецоперацію – виявлено 635 нелегальних мігрантів

09:59, 7 листопада 2025
ДМСУ видворила 85 порушників та змусила 550 іноземців повернутися додому.
В Україні провели спецоперацію – виявлено 635 нелегальних мігрантів
Фото: ranok.ictv.ua
З 15 вересня по 1 листопада Державна міграційна служба України провела комплексні заходи під назвою «Мігрант», спрямовані на запобігання та протидію нелегальній міграції та порушенням міграційного законодавства. У результаті операції виявлено 635 нелегальних мігрантів, повідомила пресслужба ДМСУ.

За підсумками заходів:

  • 550 осіб зобов’язали примусово повернутися до країн походження;
  • 85 осіб примусово видворили;
  • 63 іноземців розмістили в пунктах тимчасового перебування;
  • 941 іноземцю заборонили в’їзд в Україну.

Найбільше порушників виявилися громадянами:

  • Азербайджану (24,4%);
  • Молдови (15,1%);
  • Російської Федерації (11,8%);
  • Узбекистану (6,3%);
  • Вірменії (5%);
  • Грузії (4,6%);
  • Колумбії (4,3%).

Операція проводилася відповідно до наказу ДМСУ від 12 вересня 2025 року №245 у співпраці з Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Державною службою з питань праці, Міністерством освіти і науки та іншими органами влади. Заходи охоплювали всю територію України, окрім зон бойових дій і тимчасово окупованих Росією територій.

