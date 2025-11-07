В Україні провели спецоперацію – виявлено 635 нелегальних мігрантів

З 15 вересня по 1 листопада Державна міграційна служба України провела комплексні заходи під назвою «Мігрант», спрямовані на запобігання та протидію нелегальній міграції та порушенням міграційного законодавства. У результаті операції виявлено 635 нелегальних мігрантів, повідомила пресслужба ДМСУ.
За підсумками заходів:
Найбільше порушників виявилися громадянами:
Операція проводилася відповідно до наказу ДМСУ від 12 вересня 2025 року №245 у співпраці з Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Державною службою з питань праці, Міністерством освіти і науки та іншими органами влади. Заходи охоплювали всю територію України, окрім зон бойових дій і тимчасово окупованих Росією територій.
