В Україні провели спецоперацію – виявлено 635 нелегальних мігрантів

ДМСУ видворила 85 порушників та змусила 550 іноземців повернутися додому.

З 15 вересня по 1 листопада Державна міграційна служба України провела комплексні заходи під назвою «Мігрант», спрямовані на запобігання та протидію нелегальній міграції та порушенням міграційного законодавства. У результаті операції виявлено 635 нелегальних мігрантів, повідомила пресслужба ДМСУ.

За підсумками заходів:

550 осіб зобов’язали примусово повернутися до країн походження;

85 осіб примусово видворили;

63 іноземців розмістили в пунктах тимчасового перебування;

941 іноземцю заборонили в’їзд в Україну.

Найбільше порушників виявилися громадянами:

Азербайджану (24,4%);

Молдови (15,1%);

Російської Федерації (11,8%);

Узбекистану (6,3%);

Вірменії (5%);

Грузії (4,6%);

Колумбії (4,3%).

Операція проводилася відповідно до наказу ДМСУ від 12 вересня 2025 року №245 у співпраці з Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Державною службою з питань праці, Міністерством освіти і науки та іншими органами влади. Заходи охоплювали всю територію України, окрім зон бойових дій і тимчасово окупованих Росією територій.

