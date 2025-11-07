В Украине провели спецоперацию – выявлено 635 нелегальных мигрантов

ГМСУ выдворила 85 нарушителей и заставила 550 иностранцев вернуться домой.

С 15 сентября по 1 ноября Государственная миграционная служба Украины провела комплексные мероприятия под названием «Мигрант», направленные на предотвращение и противодействие нелегальной миграции и нарушениям миграционного законодательства. В результате операции выявлено 635 нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба ГМСУ.

По итогам мероприятий:

550 человек обязали принудительно вернуться в страны происхождения;

85 человек принудительно выдворили;

63 иностранца разместили в пунктах временного пребывания;

941 иностранцу запретили въезд в Украину.

Больше всего нарушителей оказались гражданами:

Азербайджана (24,4%);

Молдовы (15,1%);

Российской Федерации (11,8%);

Узбекистана (6,3%);

Армении (5%);

Грузии (4,6%);

Колумбии (4,3%).

Операция проводилась в соответствии с приказом ГМСУ от 12 сентября 2025 года №245 в сотрудничестве с Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований, Государственной службой по вопросам труда, Министерством образования и науки и другими органами власти. Мероприятия охватывали всю территорию Украины, кроме зон боевых действий и временно оккупированных Россией территорий.

