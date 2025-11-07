Практика судов
  1. В Украине

В Украине провели спецоперацию – выявлено 635 нелегальных мигрантов

09:59, 7 ноября 2025
ГМСУ выдворила 85 нарушителей и заставила 550 иностранцев вернуться домой.
В Украине провели спецоперацию – выявлено 635 нелегальных мигрантов
Фото: ranok.ictv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 15 сентября по 1 ноября Государственная миграционная служба Украины провела комплексные мероприятия под названием «Мигрант», направленные на предотвращение и противодействие нелегальной миграции и нарушениям миграционного законодательства. В результате операции выявлено 635 нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба ГМСУ.

По итогам мероприятий:

  • 550 человек обязали принудительно вернуться в страны происхождения;
  • 85 человек принудительно выдворили;
  • 63 иностранца разместили в пунктах временного пребывания;
  • 941 иностранцу запретили въезд в Украину.

Больше всего нарушителей оказались гражданами:

  • Азербайджана (24,4%);
  • Молдовы (15,1%);
  • Российской Федерации (11,8%);
  • Узбекистана (6,3%);
  • Армении (5%);
  • Грузии (4,6%);
  • Колумбии (4,3%).

Операция проводилась в соответствии с приказом ГМСУ от 12 сентября 2025 года №245 в сотрудничестве с Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований, Государственной службой по вопросам труда, Министерством образования и науки и другими органами власти. Мероприятия охватывали всю территорию Украины, кроме зон боевых действий и временно оккупированных Россией территорий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

иностранец Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва