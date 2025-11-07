В Украине провели спецоперацию – выявлено 635 нелегальных мигрантов

С 15 сентября по 1 ноября Государственная миграционная служба Украины провела комплексные мероприятия под названием «Мигрант», направленные на предотвращение и противодействие нелегальной миграции и нарушениям миграционного законодательства. В результате операции выявлено 635 нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба ГМСУ.
По итогам мероприятий:
Больше всего нарушителей оказались гражданами:
Операция проводилась в соответствии с приказом ГМСУ от 12 сентября 2025 года №245 в сотрудничестве с Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований, Государственной службой по вопросам труда, Министерством образования и науки и другими органами власти. Мероприятия охватывали всю территорию Украины, кроме зон боевых действий и временно оккупированных Россией территорий.
