У Києві на тиждень обмежать рух Столичним шосе

Ремонт на шляхопроводі біля проспекту Науки звузить одну смугу в напрямку метро «Видубичі».

Із 13:00 7 листопада до 6:00 12 листопада в Голосіївському районі Києва частково обмежать рух Столичним шосе. Про це повідомили в КМДА.

Дорожники проводитимуть поточний ремонт ділянки шляхопроводу на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе. Роботи передбачають обмеження однієї смуги руху в напрямку станції метро «Видубичі».

