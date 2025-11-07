В Киеве на неделю ограничат движение по Столичному шоссе

Ремонт на путепроводе возле проспекта Науки сузит одну полосу в направлении метро «Выдубичи».

С 13:00 7 ноября до 6:00 12 ноября в Голосеевском районе Киева частично ограничат движение по Столичному шоссе. Об этом сообщили в КГГА.

Дорожники будут проводить текущий ремонт участка путепровода на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе. Работы предусматривают ограничение одной полосы движения в направлении станции метро «Выдубичи».

