В Киеве на неделю ограничат движение по Столичному шоссе

07:54, 7 ноября 2025
Ремонт на путепроводе возле проспекта Науки сузит одну полосу в направлении метро «Выдубичи».
С 13:00 7 ноября до 6:00 12 ноября в Голосеевском районе Киева частично ограничат движение по Столичному шоссе. Об этом сообщили в КГГА.

Дорожники будут проводить текущий ремонт участка путепровода на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе. Работы предусматривают ограничение одной полосы движения в направлении станции метро «Выдубичи».

