Надходження єдиного податку від ФОПів цьогоріч майже вдвічі перевищили рівень до війни

09:45, 7 листопада 2025
ФОПи сплатили 44,18 млрд грн єдиного податку за 9 місяців 2025 року.
За перші дев’ять місяців 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОПи) сплатили до місцевих бюджетів 44,18 млрд грн єдиного податку. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і в 1,8 раза перевищує показник 2021 року до початку повномасштабної війни. Наразі виконано 76% річного плану зі сплати єдиного податку. Про це пише Опендатабот.

Кількість ФОПів за рік зросла лише на 0,75% порівняно з 2024 роком, але на 10% порівняно з 2021 роком. Найвищі надходження зафіксовано в першому кварталі — 15,77 млрд грн, у другому кварталі — 13,69 млрд грн, у третьому — 14,71 млрд грн.

Лідером за обсягами сплат є Київ, де ФОПи перерахували 9,75 млрд грн (22% від загальної суми). На другому місці Львівська область — 3,99 млрд грн (9%), на третьому — Дніпропетровська область із 3,87 млрд грн (8,8%). Найбільше зростання сплат порівняно з минулим роком зафіксовано в Чернівецькій області (+15%), а також у Рівненській, Кіровоградській і Полтавській областях (по +13%).

Єдиний податок відіграє значну роль у фінансуванні місцевих бюджетів. Найвища його частка в доходах місцевих бюджетів спостерігається в Києві (12%), Львівській (9,7%) та Київській (9,4%) областях.

