Поступления единого налога от ФЛП в этом году почти вдвое превысили уровень до войны

ФЛП уплатили 44,18 млрд грн единого налога за 9 месяцев 2025 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые девять месяцев 2025 года физические лица-предприниматели (ФЛП) уплатили в местные бюджеты 44,18 млрд грн единого налога. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 1,8 раза превышает показатель 2021 года до начала полномасштабной войны. На данный момент выполнено 76% годового плана по уплате единого налога. Об этом пишет Опендатабот.

Количество ФЛП за год выросло лишь на 0,75% по сравнению с 2024 годом, но на 10% по сравнению с 2021 годом. Самые высокие поступления зафиксированы в первом квартале — 15,77 млрд грн, во втором квартале — 13,69 млрд грн, в третьем — 14,71 млрд грн.

Лидером по объемам уплат является Киев, где ФЛП перечислили 9,75 млрд грн (22% от общей суммы). На втором месте Львовская область — 3,99 млрд грн (9%), на третьем — Днепропетровская область с 3,87 млрд грн (8,8%). Наибольший рост платежей по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Черновицкой области (+15%), а также в Ровенской, Кировоградской и Полтавской областях (по +13%).

Единый налог играет значительную роль в финансировании местных бюджетов. Наиболее высокая его доля в доходах местных бюджетов наблюдается в Киеве (12%), Львовской (9,7%) и Киевской (9,4%) областях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.