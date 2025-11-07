У Міжнародному реєстрі збитків 30% категорій: чому процес затягується і коли будуть компенсації, розповіла Шуляк

Міжнародний реєстр збитків отримав 70 тисяч заяв, але розглянуто 12 тисяч заяв.

Фото: longread -

До Міжнародного реєстру збитків (RD4U) подано майже 70 тисяч заяв, з яких 12 тисяч уже розглянуто та внесено до реєстру. Щодня надходить близько 200 нових заяв, а загалом очікується 6-8 млн подань. Найпопулярніша категорія — пошкодження або знищення житлової нерухомості. Власники такого житла подають заяви за категорією А3.1. Про це повідомила голова Комітету, народна депутатка Олена Шуляк.

Відкриті категорії для подання заяв:

A1.1 — Примусове внутрішнє переміщення.

A2.1 — Смерть близького члена сім’ї.

A2.2 — Зникнення близького члена сім’ї.

A2.3 — Тяжкі тілесні ушкодження.

A2.4 — Сексуальне насильство.

A2.5 — Катування, нелюдське або принижуюче гідність поводження чи покарання.

A2.6 — Позбавлення волі.

A2.7 — Примусова праця чи служба.

A2.8 — Примусове переміщення або депортація дітей.

A2.9 — Примусове переміщення або депортація дорослих.

A3.2 — Пошкодження або знищення нежитлової нерухомості.

А3.3 — Втрата житла або місця проживання

A3.6 — Втрата доступу чи контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях.

Шуляк зазначила, що подати заяву до RD4U можуть як власники житла на підконтрольній Україні території, так і на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія поки недоступна в програмі єВідновлення, і уряд працює над її розширенням уже понад рік. Хоча планувалося відкрити всі 45 категорій до кінця 2025 року, наразі доступно лише близько 30% через складність міжнародного права.

«Подати заяву до RD4U може як громадянин, чиє зруйноване житло було на підконтрольній Україні території, так і для житла, розташованого на ТОТ. Ця категорія поки не відкрита в межах програми єВідновлення і є найочікуванішою для громадян. Ми вже більше року намагаємося домогтися цього розширення від уряду», — підкреслила Шуляк. Вона закликала українців подавати заяви до RD4U, адже більша їх кількість посилює тиск на міжнародних партнерів для завершення процесу.

Наразі RD4U лише збирає інформацію, а виплати компенсацій розглядатиме Компенсаційна комісія, яка може почати роботу в 2027 році.

