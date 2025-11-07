Практика судів
  1. В Україні

У Міжнародному реєстрі збитків 30% категорій: чому процес затягується і коли будуть компенсації, розповіла Шуляк

08:15, 7 листопада 2025
Міжнародний реєстр збитків отримав 70 тисяч заяв, але розглянуто 12 тисяч заяв.
У Міжнародному реєстрі збитків 30% категорій: чому процес затягується і коли будуть компенсації, розповіла Шуляк
Фото: longread -
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Міжнародного реєстру збитків (RD4U) подано майже 70 тисяч заяв, з яких 12 тисяч уже розглянуто та внесено до реєстру. Щодня надходить близько 200 нових заяв, а загалом очікується 6-8 млн подань. Найпопулярніша категорія — пошкодження або знищення житлової нерухомості. Власники такого житла подають заяви за категорією А3.1. Про це повідомила голова Комітету, народна депутатка Олена Шуляк.

Відкриті категорії для подання заяв:

  • A1.1 — Примусове внутрішнє переміщення.
  • A2.1 — Смерть близького члена сім’ї.
  • A2.2 — Зникнення близького члена сім’ї.
  • A2.3 — Тяжкі тілесні ушкодження.
  • A2.4 — Сексуальне насильство.
  • A2.5 — Катування, нелюдське або принижуюче гідність поводження чи покарання.
  • A2.6 — Позбавлення волі.
  • A2.7 — Примусова праця чи служба.
  • A2.8 — Примусове переміщення або депортація дітей.
  • A2.9 — Примусове переміщення або депортація дорослих.
  • A3.2 — Пошкодження або знищення нежитлової нерухомості.
  • А3.3 — Втрата житла або місця проживання
  • A3.6 — Втрата доступу чи контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях.

Шуляк зазначила, що подати заяву до RD4U можуть як власники житла на підконтрольній Україні території, так і на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія поки недоступна в програмі єВідновлення, і уряд працює над її розширенням уже понад рік. Хоча планувалося відкрити всі 45 категорій до кінця 2025 року, наразі доступно лише близько 30% через складність міжнародного права.

«Подати заяву до RD4U може як громадянин, чиє зруйноване житло було на підконтрольній Україні території, так і для житла, розташованого на ТОТ. Ця категорія поки не відкрита в межах програми єВідновлення і є найочікуванішою для громадян. Ми вже більше року намагаємося домогтися цього розширення від уряду», — підкреслила Шуляк. Вона закликала українців подавати заяви до RD4U, адже більша їх кількість посилює тиск на міжнародних партнерів для завершення процесу.

Наразі RD4U лише збирає інформацію, а виплати компенсацій розглядатиме Компенсаційна комісія, яка може почати роботу в 2027 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна заява реєстр збитків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва