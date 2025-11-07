У Міжнародному реєстрі збитків 30% категорій: чому процес затягується і коли будуть компенсації, розповіла Шуляк

До Міжнародного реєстру збитків (RD4U) подано майже 70 тисяч заяв, з яких 12 тисяч уже розглянуто та внесено до реєстру. Щодня надходить близько 200 нових заяв, а загалом очікується 6-8 млн подань. Найпопулярніша категорія — пошкодження або знищення житлової нерухомості. Власники такого житла подають заяви за категорією А3.1. Про це повідомила голова Комітету, народна депутатка Олена Шуляк.
Відкриті категорії для подання заяв:
Шуляк зазначила, що подати заяву до RD4U можуть як власники житла на підконтрольній Україні території, так і на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія поки недоступна в програмі єВідновлення, і уряд працює над її розширенням уже понад рік. Хоча планувалося відкрити всі 45 категорій до кінця 2025 року, наразі доступно лише близько 30% через складність міжнародного права.
«Подати заяву до RD4U може як громадянин, чиє зруйноване житло було на підконтрольній Україні території, так і для житла, розташованого на ТОТ. Ця категорія поки не відкрита в межах програми єВідновлення і є найочікуванішою для громадян. Ми вже більше року намагаємося домогтися цього розширення від уряду», — підкреслила Шуляк. Вона закликала українців подавати заяви до RD4U, адже більша їх кількість посилює тиск на міжнародних партнерів для завершення процесу.
Наразі RD4U лише збирає інформацію, а виплати компенсацій розглядатиме Компенсаційна комісія, яка може почати роботу в 2027 році.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.