Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання

19:38, 5 листопада 2025
На сьогодні Реєстром збитків відкрито 14 категорій заяв.
Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, оголосив про відкриття для подання заяв нової категорії — A3.3 «Втрата житла або місця проживання». Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Зазначається, що ця категорія призначена для фізичних осіб, які втратили житло або місце проживання, яке є їх домом — незалежно від реєстрації місця проживання та права власності на нього.

Заяви в цій категорії можуть бути подані щодо факту втрати житла або місця проживання, включаючи повʼязану з цим втрату звичайних особистих речей, а також витрати, понесені на забезпечення нового житла або місця проживання, включаючи витрати на переїзд.

Заяви про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна подаються власниками такого майна у категорії А3.1 «Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна». Заяви щодо особистих речей, які мають виняткову цінність або є рідкісними, можуть подаватися в категорії А3.7 «Інші економічні втрати», коли ця категорія буде доступна до подання заяв.

Усі заяви до міжнародного Реєстру збитків подаються через вебпортал Дія.

На сьогодні Реєстром збитків відкрито 14 категорій заяв, зокрема щодо вимушеного внутрішнього переміщення, порушення особистої недоторканності та пошкодження або знищення житлового та нежитлового нерухомого майна.

мінюст

