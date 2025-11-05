Международный Реестр убытков для Украины открыл категорию заявлений о потере жилья или места проживания

На сегодняшний день Реестром убытков открыто 14 категорий заявлений.

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, объявил об открытии для подачи заявлений новой категории — A3.3 «Потеря жилья или места проживания». Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Отмечается, что эта категория предназначена для физических лиц, которые потеряли жилье или место проживания, являвшееся их домом — независимо от регистрации места жительства и права собственности на него.

Заявления в этой категории могут подаваться по факту утраты жилья или места проживания, включая связанную с этим потерю обычных личных вещей, а также расходы, понесенные на обеспечение нового жилья или места проживания, включая расходы на переезд.

Заявления о повреждении или уничтожении жилой недвижимости подаются владельцами такого имущества в категории A3.1 «Повреждение или уничтожение жилой недвижимости». Заявления относительно личных вещей, которые имеют исключительную ценность или являются редкими, могут подаваться в категории A3.7 «Иные экономические потери», когда эта категория будет доступна для подачи заявлений.

Все заявления в Международный Реестр убытков подаются через веб-портал «Дія».

