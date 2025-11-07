В Международном реестре убытков 30% категорий: почему процесс затягивается и когда будут компенсации, рассказала Шуляк

Международный реестр убытков получил 70 тысяч заявлений, но рассмотрено 12 тысяч заявлений.

В Международный реестр убытков (RD4U) подано почти 70 тысяч заявлений, из которых 12 тысяч уже рассмотрено и внесено в реестр. Ежедневно поступает около 200 новых заявлений, а в целом ожидается 6-8 млн поданий. Самая популярная категория — повреждение или уничтожение жилой недвижимости. Владельцы такого жилья подают заявления по категории А3.1. Об этом сообщила председатель Комитета, народный депутат Елена Шуляк.

Открытые категории для подачи заявлений:

A1.1 — Принудительное внутреннее перемещение.

A2.1 — Смерть близкого члена семьи.

A2.2 — Исчезновение близкого члена семьи.

A2.3 — Тяжкие телесные повреждения.

A2.4 — Сексуальное насилие.

A2.5 — Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.

A2.6 — Лишение свободы.

A2.7 — Принудительный труд или служба.

A2.8 — Принудительное перемещение или депортация детей.

A2.9 — Принудительное перемещение или депортация взрослых.

A3.2 — Повреждение или уничтожение нежилой недвижимости.

А3.3 — Потеря жилья или места проживания

A3.6 — Потеря доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях.

Шуляк отметила, что подать заявление в RD4U могут как владельцы жилья на подконтрольной Украине территории, так и на временно оккупированных территориях. Эта категория пока недоступна в программе «Восстановление», и правительство работает над ее расширением уже более года. Хотя планировалось открыть все 45 категорий до конца 2025 года, сейчас доступно только около 30% из-за сложности международного права.

«Подать заявление в RD4U может как гражданин, чье разрушенное жилье находилось на подконтрольной Украине территории, так и для жилья, расположенного на ВОТ. Эта категория пока не открыта в рамках программы «Восстановление» и является самой ожидаемой для граждан. Мы уже больше года пытаемся добиться этого расширения от правительства», — подчеркнула Шуляк. Она призвала украинцев подавать заявления в RD4U, ведь их большее количество усиливает давление на международных партнеров для завершения процесса.

Сейчас RD4U только собирает информацию, а выплаты компенсаций будет рассматривать Компенсационная комиссия, которая может начать работу в 2027 году.

