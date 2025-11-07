Практика судов
  1. В Украине

В Международном реестре убытков 30% категорий: почему процесс затягивается и когда будут компенсации, рассказала Шуляк

08:15, 7 ноября 2025
Международный реестр убытков получил 70 тысяч заявлений, но рассмотрено 12 тысяч заявлений.
В Международном реестре убытков 30% категорий: почему процесс затягивается и когда будут компенсации, рассказала Шуляк
Фото: longread -
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Международный реестр убытков (RD4U) подано почти 70 тысяч заявлений, из которых 12 тысяч уже рассмотрено и внесено в реестр. Ежедневно поступает около 200 новых заявлений, а в целом ожидается 6-8 млн поданий. Самая популярная категория — повреждение или уничтожение жилой недвижимости. Владельцы такого жилья подают заявления по категории А3.1. Об этом сообщила председатель Комитета, народный депутат Елена Шуляк.

Открытые категории для подачи заявлений:

  • A1.1 — Принудительное внутреннее перемещение.
  • A2.1 — Смерть близкого члена семьи.
  • A2.2 — Исчезновение близкого члена семьи.
  • A2.3 — Тяжкие телесные повреждения.
  • A2.4 — Сексуальное насилие.
  • A2.5 — Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.
  • A2.6 — Лишение свободы.
  • A2.7 — Принудительный труд или служба.
  • A2.8 — Принудительное перемещение или депортация детей.
  • A2.9 — Принудительное перемещение или депортация взрослых.
  • A3.2 — Повреждение или уничтожение нежилой недвижимости.
  • А3.3 — Потеря жилья или места проживания
  • A3.6 — Потеря доступа или контроля над недвижимостью на временно оккупированных территориях.

Шуляк отметила, что подать заявление в RD4U могут как владельцы жилья на подконтрольной Украине территории, так и на временно оккупированных территориях. Эта категория пока недоступна в программе «Восстановление», и правительство работает над ее расширением уже более года. Хотя планировалось открыть все 45 категорий до конца 2025 года, сейчас доступно только около 30% из-за сложности международного права.

«Подать заявление в RD4U может как гражданин, чье разрушенное жилье находилось на подконтрольной Украине территории, так и для жилья, расположенного на ВОТ. Эта категория пока не открыта в рамках программы «Восстановление» и является самой ожидаемой для граждан. Мы уже больше года пытаемся добиться этого расширения от правительства», — подчеркнула Шуляк. Она призвала украинцев подавать заявления в RD4U, ведь их большее количество усиливает давление на международных партнеров для завершения процесса.

Сейчас RD4U только собирает информацию, а выплаты компенсаций будет рассматривать Компенсационная комиссия, которая может начать работу в 2027 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война заявление реестр ущерба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва