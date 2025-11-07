Указом Зеленський переніс День Десантно-штурмових військ – коли відзначатимуть

День Десантно-штурмових військ тепер відзначатимуть за Новоюліанським календарем.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №817/2025, яким офіційно встановив 8 листопада Днем Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба ДШВ.

Дата 8 листопада, що збігається зі святом усіх ангелів на чолі з Архангелом Михаїлом за Новоюліанським календарем, обрана не випадково. За церковними переказами, Архангел Михаїл, покровитель військових, очолив небесне воїнство у боротьбі проти сил зла та здобув перемогу.

«Ми ж — продовжуємо боротьбу з уособленим злом, і даємо йому відсіч по всій лінії фронту: від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини. Ми першими приймаємо бій і першими звільняємо українські землі. Успішно виконуємо найважчі із задач, гартуємося в них і гуртуємося разом зі своїми», — зазначили в пресслужбі ДШВ.

