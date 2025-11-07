Указом Зеленский перенес День Десантно-штурмовых войск – когда будут отмечать

День Десантно-штурмовых войск теперь будут отмечать по Новолианскому календарю.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №817/2025, которым официально установил 8 ноября Днем Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ДШВ.

Дата 8 ноября, совпадающая с праздником всех ангелов во главе с Архангелом Михаилом по Новоулианскому календарю, выбрана не случайно. По церковным преданиям, Архангел Михаил, покровитель военных, возглавил небесное воинство в борьбе против сил зла и одержал победу.

«Мы же — продолжаем борьбу с олицетворенным злом и даем ему отпор по всей линии фронта: от Сумщины до Донецкой области, от Донецкой области до Запорожья и Херсонской области. Мы первыми принимаем бой и первыми освобождаем украинские земли. Успешно выполняем самые тяжелые задачи, закаляемся в них и сплочаемся вместе со своими», — отметили в пресс-службе ВВС.

