Практика судов
  1. В Украине

Указом Зеленский перенес День Десантно-штурмовых войск – когда будут отмечать

08:46, 7 ноября 2025
День Десантно-штурмовых войск теперь будут отмечать по Новолианскому календарю.
Указом Зеленский перенес День Десантно-штурмовых войск – когда будут отмечать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №817/2025, которым официально установил 8 ноября Днем Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ДШВ.

Дата 8 ноября, совпадающая с праздником всех ангелов во главе с Архангелом Михаилом по Новоулианскому календарю, выбрана не случайно. По церковным преданиям, Архангел Михаил, покровитель военных, возглавил небесное воинство в борьбе против сил зла и одержал победу.

«Мы же — продолжаем борьбу с олицетворенным злом и даем ему отпор по всей линии фронта: от Сумщины до Донецкой области, от Донецкой области до Запорожья и Херсонской области. Мы первыми принимаем бой и первыми освобождаем украинские земли. Успешно выполняем самые тяжелые задачи, закаляемся в них и сплочаемся вместе со своими», — отметили в пресс-службе ВВС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ указ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва