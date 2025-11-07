Україна втрачає мільярди через криміналізацію контенту OnlyFans — Гетманцев закликав узаконити та обкласти податками

Україна може отримувати до 1 млрд грн на рік від податків з контенту OnlyFans, але для цього потрібна декриміналізація, каже Данило Гетманцев.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що потенціал податкових надходжень від створювачів контенту на платформі OnlyFans становить близько 1 млрд грн на рік.

Водночас він наголосив, що для реалізації цього потенціалу необхідно «перестати брехати самим собі» та припинити «використовувати псевдоморалізаторство для отримання політичних бонусів». За словами Гетманцева, держава витрачає бюджетні мільйони на контрольні закупівлі контенту, замість того щоб легалізувати сферу й отримувати надходження до бюджету.

« Все це пов’язане з декриміналізацією ст. 301 ККУ – питанням, яке вже давно мав би вирішити парламент», — підкреслив він.

За словами Гетманцева, замість мільярдних податків держава наразі має понад 380 млн грн податкової заборгованості створювачів контенту лише за 2020–2022 роки. У 2023 році 7 914 українців отримали на платформі дохід на суму близько 5 млрд грн, що на 750 млн грн більше, ніж за три попередні роки.

Однак, за офіційними даними, у 2024 році лише 152 українці задекларували 132,8 млн грн доходу від OnlyFans, з яких до бюджету сплачено понад 13 млн грн податку.

Політик також нагадав, що петиція про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих швидко зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Її авторка зазначила, що вже сплатила понад 40 млн грн податків, але стикається з погрозами кримінального переслідування.

«З однієї сторони держава готова брати податки з діяльності на платформі, а з іншої – займається кримінальними переслідуваннями тих, хто займається цією діяльністю. Так не може бути», — резюмував Гетманцев.

Як раніше стало відомо, щороку в Україні відкривають сотні кримінальних проваджень за статтею 301 Кримінального кодексу — щодо виготовлення та поширення порнографічних матеріалів за участю повнолітніх.

Як пише Економічна Правда, за даними Офісу Генерального прокурора, у січні–серпні 2025 року правоохоронці зареєстрували 1 464 кримінальні справи, пов’язані зі створенням або розповсюдженням такого контенту. Водночас лише частина з них доходить до суду.

З початку повномасштабної війни суди винесли 247 вироків, за якими 287 осіб визнано винними. Переважна більшість — за поширення власних матеріалів через сайти, вебкамери чи месенджери.

Попри це, практично всі засуджені уникають реального ув’язнення: покарання у вигляді позбавлення волі замінюють іспитовим терміном. Лише десятеро осіб мали б відбути покарання за ґратами, але й ці вироки ще розглядають в апеляції.

Скільки держава витрачає на «боротьбу за моральність»

Кожне таке розслідування супроводжується експертизами: фахівці переглядають відео та фото, після чого складають висновки, за які платять з державного бюджету.

Як вказує ЕП, середня вартість експертиз у межах одного вироку — близько 11,3 тис. грн. Загальні витрати з 2022 року могли сягати 4,9 млн грн, хоча ці витрати потім намагаються перекласти на засуджених.

«Згідно з одним рішенням суду, за 33 години перегляду відео експерт отримав близько 15 тис. грн, тобто близько 500 грн за годину. Іншими словами, держава щедро платить за перегляд порно під грифом "боротьби за моральність"», - пише ЕП.

