Практика судів
  1. В Україні

Журналісти порахували, скільки держава витратила на розслідування і суди у боротьбі з контентом для дорослих

17:48, 8 жовтня 2025
Попри сотні відкритих проваджень і десятки вироків, більшість засуджених уникають реального покарання, тоді як витрати на експертизи, «контрольні закупки» та судові засідання обчислюються мільйонами.
Журналісти порахували, скільки держава витратила на розслідування і суди у боротьбі з контентом для дорослих
Джерело фото: shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Щороку в Україні відкривають сотні кримінальних проваджень за статтею 301 Кримінального кодексу — щодо виготовлення та поширення порнографічних матеріалів за участю повнолітніх. Попри жорсткі покарання, передбачені законом, реальні наслідки таких справ залишаються мінімальними, а витрати держави — значними.

Як пише Економічна Правда, за даними Офісу Генерального прокурора, у січні–серпні 2025 року правоохоронці зареєстрували 1 464 кримінальні справи, пов’язані зі створенням або розповсюдженням такого контенту. Водночас лише частина з них доходить до суду.

З початку повномасштабної війни суди винесли 247 вироків, за якими 287 осіб визнано винними. Переважна більшість — за поширення власних матеріалів через сайти, вебкамери чи месенджери.

Попри це, практично всі засуджені уникають реального ув’язнення: покарання у вигляді позбавлення волі замінюють іспитовим терміном. Лише десятеро осіб мали б відбути покарання за ґратами, але й ці вироки ще розглядають в апеляції.

Скільки держава витрачає на «боротьбу за моральність»

Кожне таке розслідування супроводжується експертизами: фахівці переглядають відео та фото, після чого складають висновки, за які платять з державного бюджету.

Як вказує ЕП, середня вартість експертиз у межах одного вироку — близько 11,3 тис. грн. Загальні витрати з 2022 року могли сягати 4,9 млн грн, хоча ці витрати потім намагаються перекласти на засуджених.

«Згідно з одним рішенням суду, за 33 години перегляду відео експерт отримав близько 15 тис. грн, тобто близько 500 грн за годину. Іншими словами, держава щедро платить за перегляд порно під грифом "боротьби за моральність"», - пише ЕП.

«Контрольні закупки» і провокації

Ще одна стаття витрат — «контрольні закупки», коли поліцейські під виглядом звичайних користувачів купують чи замовляють еротичний контент, щоб зафіксувати збут. За даними журналістів, таких операцій було близько 25, а їх загальна вартість склала приблизно 60 тис. грн.

Судові витрати

За три роки війни у справах за ст. 301 КК проведено понад 1,7 тис. судових засідань. Якщо врахувати, що держава щороку витрачає 20-25 млрд грн на утримання судової системи, яка проводить близько 8 млн засідань, то одне судове засідання коштує державі в середньому 3 тис. гривень.

Відтак лише на судовий процес у справах щодо такого контенту витрати становлять близько 5,1 млн грн. Це без урахування роботи прокурорів та експертних установ, слідчих дій і часу залучених сторін, йдеться у матеріалі.

Таким чином, боротьба з «заборонкою» коштує державі мільйони гривень, тоді як реальні наслідки для обвинувачених — мінімальні, наголошують журналісти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

суд поліція гроші закон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя